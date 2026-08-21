Барабанщика из Раменского пригласили играть на «Новой волне»
Барабанщик из Раменского Александр Маевский принимает участие в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2026» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Александр работает в составе группы музыкального сопровождения выступлений.
«Впервые фестиваль «Новая волна» провели более 20 лет назад. Именно этот музыкальный конкурс дал старт карьере таких знаменитых исполнителей, как Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и многих других», — говорится в сообщении.На «Новой волне» молодые исполнители могут выступить перед многомиллионной аудиторией и обратить на себя внимание продюсеров.
Ранее сообщалось, что кондитер Анна Старостина из Раменского одержала победу на Всероссийском конкурсе для предпринимателей «Кубок креативных бизнес-проектов 2026».