Продолжается прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании

19 августа 2025, 12:18

Фото: istockphoto /Dziurek

Для участия в голосовании с помощью ДЭГ на предстоящих выборах депутатов совета депутатов муниципальных и городских округов Московской области продолжается прием заявлений. Уже более 20 тысяч подмосковных избирателей выразили желание отдать свой голос с помощью ДЭГ. Лидерами по количеству заявлений стали жители Фрязино, Дмитрова и Балашихи.