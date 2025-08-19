Продолжается прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании
Для участия в голосовании с помощью ДЭГ на предстоящих выборах депутатов совета депутатов муниципальных и городских округов Московской области продолжается прием заявлений. Уже более 20 тысяч подмосковных избирателей выразили желание отдать свой голос с помощью ДЭГ. Лидерами по количеству заявлений стали жители Фрязино, Дмитрова и Балашихи.
Информацию о том, как подавать заявление на ДЭГ, можно найти по указанной ссылке.
Проголосовать в ЕДГ 2025 смогут избиратели только в девяти округах, где в этом году пройдут выборы: Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц. Выборы состоятся 14 сентября на 593 участках, и 1 060 117 избирателей смогут выбрать 196 депутатов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что дистанционное электронное голосование позволяет обсуждать выбор с семьей и близкими, не выходя из дома. Он подчеркнул, что высокая явка связана с тем, что современные элементы голосования, включая электронное, дают возможность обсуждать свой выбор за ужином или обедом с родными. Воробьев добавил, что это способствует увеличению процента явки и повышению легитимности выборов.
