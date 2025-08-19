Организаторы выборов депутатов в Подмосковье отрабатывают действия при ЧС

19 августа 2025, 18:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Подмосковья в рамках подготовки к сентябрьским выборам начали отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.





Совместные тренировки по противодействию террористической угрозе проводят организаторы выборов и сотрудники правоохранительных органов.



«Задача – отработать действия членов ТИКов, УИКов, сотрудников МВД, ОМОНа, Росгвардии, МЧС, аварийно-спасательных и неотложных служб в дни выборов в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. Участники практикума узнают признаки бесхозных предметов, алгоритмы своих действий, правила поведения при эвакуации, меры личной безопасности», – рассказали в пресс-службе. Там отметили, что тренировки уже состоялись в Лыткарине, Подольске, Фрязине, Шатуре и Электростали.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

