Организаторы выборов депутатов в Подмосковье отрабатывают действия при ЧС
Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Подмосковья в рамках подготовки к сентябрьским выборам начали отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Совместные тренировки по противодействию террористической угрозе проводят организаторы выборов и сотрудники правоохранительных органов.
«Задача – отработать действия членов ТИКов, УИКов, сотрудников МВД, ОМОНа, Росгвардии, МЧС, аварийно-спасательных и неотложных служб в дни выборов в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. Участники практикума узнают признаки бесхозных предметов, алгоритмы своих действий, правила поведения при эвакуации, меры личной безопасности», – рассказали в пресс-службе. Там отметили, что тренировки уже состоялись в Лыткарине, Подольске, Фрязине, Шатуре и Электростали.Выборы будут проходить с 12 по 14 сентября. В Подмосковье в Единый день голосования жители выберут депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. В Луховицах намечены довыборы на одно вакантное место.
Проголосовать можно будет как на участке, так и в электронной форме. Чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, нужно заполнить заявление на сайте, используя учётную запись от портала госуслуг. Подача заявлений завершится до 8 сентября.