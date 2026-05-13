Девушка из Подмосковья из ревности ударила ножом своего молодого человека
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
18-летнюю жительницу Воскресенска, напавшую с ножом на своего возлюбленного, задержали сотрудники вневедомственной охраны. О этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл рядом с одним из супермаркетов на улице 40 лет Октября.
«Прибывшие по адресу росгвардейцы выяснили, что пара поругалась на почве ревности. Тогда девушка достала нож, нанесла своему молодому человеку несколько ударов и скрылась», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии уточнили приметы девушки и вскоре задержали её недалеко от места нападения. Ревнивицу передали полицейским для дальнейшего разбирательства, а раненого увезли в больницу.
