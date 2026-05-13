В посёлке под Рузой нашли опасный боеприпас
Боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли в посёлке Дорохово Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» сообщили хозяева участка, которые производили у себя земляные работы и случайно откопали снаряд.
«Оперативно прибывшие на место спасатели оцепили зону с боеприпасом и дождались взрывотехников. Специалисты определили, что перед ними 50-миллиметровая минометная мина», — говорится в сообщении.Снаряд, пролежавший в земле более 80 лет, поместили во взрывобезопасный контейнер и перевезли на специальный полигон, где обезвредили.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали курьера мошенников, выманивших у пенсионерки из Луховиц 600 тысяч рублей.