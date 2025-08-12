В Подмосковье уже подано более 20 тыс. заявлений на участие в ДЭГ

12 августа 2025, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области уже принято более 20 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.







«Отдать свой голос с помощью ДЭГ хотят 20 335 подмосковных избирателей. Именно столько заявлений подано по состоянию на 12 августа. Лидерами по их количеству стали жители Фрязина, Дмитрова и Балашихи. Если вы решили провести сентябрьские выходные с ребёнком или отправиться на дачу, выборы не станут помехой этим планам. Можно подать заявление на ДЭГ и всё успеть», – говорится в сообщении.