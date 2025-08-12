В Подмосковье уже подано более 20 тыс. заявлений на участие в ДЭГ
В Московской области уже принято более 20 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Отдать свой голос с помощью ДЭГ хотят 20 335 подмосковных избирателей. Именно столько заявлений подано по состоянию на 12 августа. Лидерами по их количеству стали жители Фрязина, Дмитрова и Балашихи. Если вы решили провести сентябрьские выходные с ребёнком или отправиться на дачу, выборы не станут помехой этим планам. Можно подать заявление на ДЭГ и всё успеть», – говорится в сообщении.Как напомнили в Мособлизбиркоме, отдать голос в Единый день голосования смогут избиратели только девяти округов, где в этом году состоятся выборы. Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг.
ЕДГ в этом году пройдёт в России 12, 13 и 14 сентября, в том числе в девяти округах Московской области. В восьми округах – Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарине, Фрязине, Шатуре, Электростали и Молодёжном – изберут депутатов советов депутатов муниципальных и городских округов.
Кроме того, состоятся дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы.