Эксперты подмосковного стройконтроля проверили капремонт пожарной части в Серпухове

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Серпухове завершили капремонт здания 304-й пожарно-спасательной части Территориального управления №13 в посёлке Пролетарский. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Работы выполняли под постоянным контролем экспертов Управления технического надзора капитального ремонта при министерстве. Ремонт стартовал в августе 2025 года. Сейчас здание введено в эксплуатацию и готово к работе.

Строители демонтировали старые конструкции; усилили несущие элементы; смонтировали новые кровли, стены, полы, окна, двери, лестничные марши и металлоконструкции; полностью заменили инженерные коммуникации.

Для безопасности и контроля за объектом установили современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

На всех этапах эксперты стройконтроля проводили выездные проверки качества работ.
Лора Луганская

