Эксперты подмосковного стройконтроля проверили капремонт пожарной части в Серпухове

11 января 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Серпухове завершили капремонт здания 304-й пожарно-спасательной части Территориального управления №13 в посёлке Пролетарский. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.