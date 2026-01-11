Эксперты подмосковного стройконтроля проверили капремонт пожарной части в Серпухове
В Серпухове завершили капремонт здания 304-й пожарно-спасательной части Территориального управления №13 в посёлке Пролетарский. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы выполняли под постоянным контролем экспертов Управления технического надзора капитального ремонта при министерстве. Ремонт стартовал в августе 2025 года. Сейчас здание введено в эксплуатацию и готово к работе.
Строители демонтировали старые конструкции; усилили несущие элементы; смонтировали новые кровли, стены, полы, окна, двери, лестничные марши и металлоконструкции; полностью заменили инженерные коммуникации.
Для безопасности и контроля за объектом установили современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
На всех этапах эксперты стройконтроля проводили выездные проверки качества работ.
Читайте также: