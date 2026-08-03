Избирателям открыли регистрацию для голосования на портале ДЭГ

03 августа 2026, 18:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

За 45 дней до первого дня выборов 2026 года открылся приём заявлений на дистанционное электронное голосование через портал госуслуг. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Подать заявление на регистрацию можно по ссылке.

«Дистанционное голосование обеспечивает высокий уровень его прозрачности и надёжности. Современные технологии шифрования позволяют гарантировать тайну голоса. При этом ДЭГ не отменяет классический формат голосования с бумажным бюллетенем. У избирателей есть право выбора: прийти на участок лично или воспользоваться цифровым сервисом», – рассказал Брынцалов.