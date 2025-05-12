На базе МФТИ создадут научно-технологический центр «Долина Физтеха»

Фото: пресс-служба МФТИ
На базе МФТИ в Долгопрудном будет создан инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха». Такое решение приняло правительство.
Сферами деятельности центра станут разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, а также исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.
МФТИ – один из ведущих российских вузов и лидеров по объемам коммерциализации результатов исследований и разработок. Только в прошлом году его доход от НИОКР превысил 6,5 млрд рублей.
Предполагается, что новый центр усилит научные позиции МФТИ. А резиденты центра получат преференции в виде налоговых и таможенных льгот.
Читайте также:
Команда МФТИ выиграла Всероссийский студенческий турнир физиков
Школьники из Подмосковья завоевали четыре медали Азиатской олимпиады по физике
В Подмосковье откроют четыре площадки сдачи норм ТехноГТО на золотые значки
«Центр «Долина Физтеха» станет инструментом поддержки технологических компаний. Он позволит коммерциализировать и внедрять результаты исследований и технические разработки. Другие направления деятельности – флагманские научные проекты «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы», «Приоритет-2030», а также научные центры мирового уровня», – говорится в документе, регламентирующем создание центра.В центре будут продолжать работу по укреплению российской научной базы, созданию современной инфраструктуры и подготовке квалифицированных кадров для выполнения сложных и масштабных задач.
МФТИ – один из ведущих российских вузов и лидеров по объемам коммерциализации результатов исследований и разработок. Только в прошлом году его доход от НИОКР превысил 6,5 млрд рублей.
Предполагается, что новый центр усилит научные позиции МФТИ. А резиденты центра получат преференции в виде налоговых и таможенных льгот.
Читайте также:
Команда МФТИ выиграла Всероссийский студенческий турнир физиков
Школьники из Подмосковья завоевали четыре медали Азиатской олимпиады по физике
В Подмосковье откроют четыре площадки сдачи норм ТехноГТО на золотые значки
Лора Луганская