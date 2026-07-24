На дороге в Чехове загорелся грузовик с лекарствами
Грузовая машина марки «ГАЗон Next», перевозившая лекарства, загорелась на 58-м километре трассы М-2 «Крым» на территории округа Чехов днём в четверг, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил о происшествии водитель автомобиля.
«К месту вызова немедленно выехали пожарные. Они сбили пламя ручным стволом РСК-70. В 16:04 возгорание локализовали, а в 16:40 открытое горение полностью ликвидировали», — говорится в сообщении.Водитель получил травму — ожог левого предплечья. Рану ему обработали на месте. От госпитализации он отказался.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае семилетняя девочка пострадала в результате наезда квадроцикла на пляже.