Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ На стройплощадке в Жуковском нашли нелегальных мигрантов

На стройплощадке в Жуковском нашли нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Оригинал
Девятерых нарушителей миграционного законодательства выявили полицейские в ходе проверки строительной площадки жилого комплекса на улице Гудкова в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда, который полицейские провели при поддержке бойцов Росгвардии, были обнаружены девять граждан стран ближнего зарубежья, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Каждого нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Сейчас полиция проводит проверку, направленную на привлечение к ответственности работодателя к административной ответственности за незаконное использование труда иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе «Москва-Дмитров-Дубна» столкнулись и загорелись две легковые машины, в результате два человека погибли и один пострадал.

Читайте также:

Мужчина с ножом напал на полицейских в подмосковной деревне Шеметово

В Дербенте мужчина переехал полицейского и выстрелил в него

Мошенники обманули россиянина на 6,5 млн, убедив набрать кредитов и продать авто
#жуковский
#стройки
#мигранты
#полиция
#росгвардия
#мвд московской области
На трассе в Талдомском округе произошло огненное ДТП, погибли два человека
23 апреля 2025, 09:32

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись в Талдомском округе, в результате ДТП два человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Встречное столкновение двух легковых машин произошло в среду, 23 апреля, примерно в 06:45 на 97-м километре автодороги «Москва-Дмитров-Дубна». Обе машины загорелись. Жертвами аварии стали два человека, ещё один участник ДТП госпитализирован», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Шеметово мужчина с ножом напал на полицейских, совершавших плановый обход, в результате один сотрудник полиции получил ранения, нападавшего задержали.

Читайте также:

В Дербенте мужчина переехал полицейского и выстрелил в него

В Москве мужчина выстрелил в ребенка из травматического пистолета

В Москве за мошенничество арестован высокопоставленный генерал Варенцов
#талдом
#дтп
#мвд московской области
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лесной пожар под Балашихой тушили более пяти часов
23 апреля 2025, 09:18

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Озёрного участкового лесничества — в 600 метрах от улицы 40 лет Победы округа Балашиха, тушение заняло пять с половиной часов, информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области разместила в соцсетях ведомства.
«О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. В тушении участвовали 25 лесных пожарных, было задействовано одиннадцать единиц техники», — отмечается в сообщении.
Причиной пожара стали действия человека. В настоящее время ведётся розыск подозреваемых в поджоге.

В ведомстве напомнили, что штраф за поджог, ставший причиной лесного пожара, для физических лиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

Комлесхоз Московской области регулярно размещает информацию, касающуюся защиты и восстановления подмосковных лесов, на своей официальной странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале. Читателям также напоминают о природоохранном законодательстве, сообщают об экологических акциях и пр.

Читайте также:

В подмосковных лесах за месяц потушили 25 пожаров

Лесам Подмосковья с начала года нанесли ущерб более чем на 17 млн рублей

В Балашихе ищут виновников лесного пожара
#лес
#лесные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#балашиха
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья могут подать заявки на премию #МЫВМЕСТЕ
22 апреля 2025, 23:06

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Стартовал приём заявок на пятую Международную премию #МЫВМЕСТЕ, запущенной по поручению президента. Цель – поддержка проектов, направленных на помощь людям в России и в мире, сказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Подмосковье принимает активное участие в премии #МЫВМЕСТЕ. За время проекта от региона было подано около 4 тыс. заявок, в финал на федеральном уровне прошли 32 проекта, шесть из которых в итоге стали финалистами. Это молодёжь, волонтёры, социально ориентированные НКО, бизнесмены, журналисты, которые помогают тем, кто в этом нуждается, делают наше Подмосковье ещё лучше», – рассказала руководитель министерства Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что премия позволяет участникам получить признание своей деятельности, помощь в развитии проекта, найти единомышленников и партнëров, а
Премия предусматривает четыре категории: «Личность»; «НКО и проекты»; «Компании» и «Территория». В каждой из них – 12 номинаций.

Заявки на участие принимают до 23 июня по ссылке. Церемония награждения состоится с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».

Читайте также:

Школьница из Каширы поделилась впечатлениями от участия в форуме #МЫВМЕСТЕ

Международный форум #МЫВМЕСТЕ объединит более 20 тыс. участников

Регистрацию на Международный форум # МЫВМЕСТЕ продлили до 25 ноября
#подмосковье
#московская область
#министерство информации и молодёжной политики мо
#екатерина швелидзе
#активисты
#волонтеры
#нко
#журналисты
#бизнесмен
#премия
#мывместе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Библиотеки Подмосковья подготовили к «Библионочи» около 1,5 тыс. мероприятий
22 апреля 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Библиотеки 56 округов Московской области 26 апреля присоединятся к очередной всероссийской акции «Библионочь-2025». Темя этого года - «Свои герои», сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
«Библиотеки подготовили для читателей специальные программы. В рамках акции пройдут встречи с литераторами, интерактивные программы, спектакли, театрализованные представления, викторины и многое другое. Читатели увидят лучшие ролики областной акции «Путь героя» и презентацию «Библиотеки Подмосковья и библиотекари на войне», – рассказали в ведомстве.
Так, Ивантеевская централизованная библиотечная система представит патриотическую литературно-музыкальную программу «Строки победы. Стихи и песни о войне».

В Центральной библиотеке Долгопрудного пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Адама Булгучева, известного по ролям Лаврентия Берии, которые он сыграл в 10 картинах. Среди них – «Утомлённые солнцем 2. Предстояние», «Амет-Хан», «Убить Сталина» и другие.

Истринская централизованная библиотечная система приглашает на интерактивную программу «Истории Победы». Она посвящена памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны.

Всего в Подмосковье в рамках «Библионочи» запланировано более 1,5 тыс. мероприятий для читателей разного возраста.

Всю информацию о мероприятиях в библиотеках Подмосковья можно найти на портале и в приложении «МОё Подмосковье. Библиотеки».

Читайте также:

Акция «Диктант Победы» пройдёт в Подмосковье более чем на 1 тыс. площадок

Международный кинофестиваль «17 мгновений...» им. Тихонова стартует 24 апреля

На выставке «Наш Гагарин» в Люберцах представят кардиограмму первого космонавта
#подмосковье
#московская область
#книги
#библионочь
#акция
#библиотека
#культура
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье произвело больше всех в России кормов для домашних животных
22 апреля 2025, 22:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область стала первым в стране регионом по объёму производства кормов для собак, кошек и других домашних питомцев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В регионе в этой отрасли работает 32 предприятия, которые за два месяца с начала года увеличили объём выпуска более чем на 11% по сравнению с прошлогодним показателем.
«Производство кормов для непродуктивных животных с начала года достигло 84,5 тыс. тонн. Это более 47 % от общего объёма, произведенного в Центральном федеральном округе и свыше 31 % – от общероссийского», – отметили в Минсельхозпроде.
Там добавили, что продукция регионального производства поставляется не только на внутренний рынок, но и за рубеж. В прошлом году на экспорт отправили более 52,5 тыс. тонн кормов в страны Закавказья, Персидского залива, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Туркмению, Монголию, Вьетнам, Китай, Турцию и другие государства

В этом году в Подмосковье планируется на 2%, то есть на 9,7 тыс. тонн, увеличить производство кормов для непродуктивных животных к уровню прошлого года (483,3 тыс. тонн).

Читайте также:

Подмосковный тепличный комплекс заместил европейских шмелей российскими

Московская область лидирует в России по производству йогуртов

В Подмосковье проверили более 158 тыс. сельскохозяйственного скота на бруцеллёз
#подмосковье
#московская область
#производители
#корм
#животные
#питомцы
#продовольствие
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате