На стройплощадке в Жуковском нашли нелегальных мигрантов

Пожар произошёл на территории Озёрного участкового лесничества — в 600 метрах от улицы 40 лет Победы округа Балашиха, тушение заняло пять с половиной часов, информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области разместила в соцсетях ведомства.