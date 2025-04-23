На стройплощадке в Жуковском нашли нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Девятерых нарушителей миграционного законодательства выявили полицейские в ходе проверки строительной площадки жилого комплекса на улице Гудкова в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда, который полицейские провели при поддержке бойцов Росгвардии, были обнаружены девять граждан стран ближнего зарубежья, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Каждого нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Сейчас полиция проводит проверку, направленную на привлечение к ответственности работодателя к административной ответственности за незаконное использование труда иностранцев.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе «Москва-Дмитров-Дубна» столкнулись и загорелись две легковые машины, в результате два человека погибли и один пострадал.
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