Окна детских садов Подольска украсили ко Дню Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Праздничную символику разместили на детских садах городского округа Подольск в рамках всероссийской акции «Окна Победы», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Окна детсадов Подольска в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне украсили изображения георгиевских лент, праздничных салютов, звёзд и голубей, а также фотографиями и поздравительными надписями», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Патриотическая акция «Окна Победы» проводится в России ежегодно с 2020 года. Фотографиями окон, украшенных к Дню Победы, участники акции могут поделиться в соцсетях, поставив хештег #ОкнаПобеды.
Ранее сообщалось, что в Подольске в текущем году планируют обновить более 97 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на дорогах.
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Лев Каштанов