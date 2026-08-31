Почти полмиллиона жителей Московской области выбрали электронное голосование
Подмосковные избиратели могут принять участие в Едином дне голосования, не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться дистанционным электронным голосованием, напомнили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Заявление нужно подать на портале госуслуг. Сделать это можно до 14 сентября включительно.
По данным Московской областной избирательной комиссии, на 31 августа уже подано 476 179 заявлений. Это 7,72% от численности избирателей.
В этом году выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и местных советов будут проходить три дня подряд – с 18 по 20 сентября.
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