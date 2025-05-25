Подмосковные росгвардейцы помогли эвакуировать людей во время пожара в Королёве

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Работники Королёвского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области незамедлительно отреагировали на пожар в ТЦ «Пионер» и обеспечили эвакуацию граждан из здания, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Подмосковью.
Росгвардейцы оказали содействие прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС и помогли организовать безопасную эвакуацию посетителей торгового центра. Отмечалось, что площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Причины инцидента все ещё устанавливаются.
Напомним, сегодня в подмосковном Королёве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер». По данным Телеграм-канала SHOT пожар начался в ресторане, а затем огонь перешёл на магазин стройматериалов. Сейчас торговый центр полностью охватило пламя.
Вчера в этом же здании случился небольшой пожар. Местные жители подчёркивали, что тление продолжалось и ночью.
Ранее сообщалось, что школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошёл около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки.
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Напомним, сегодня в подмосковном Королёве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер». По данным Телеграм-канала SHOT пожар начался в ресторане, а затем огонь перешёл на магазин стройматериалов. Сейчас торговый центр полностью охватило пламя.
Вчера в этом же здании случился небольшой пожар. Местные жители подчёркивали, что тление продолжалось и ночью.
Ранее сообщалось, что школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошёл около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки.
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Ольга Енгалычева