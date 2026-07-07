Подмосковные спасатели достали собаку из трёхметрового колодца в промзоне
В Можайском муниципальном округе спасли собаку, упавшую в заброшенный колодец. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
Животное заметил в промзоне посёлка Лесное случайный прохожий. Мужчина услышал, как из глубины старого сооружения кто-то жалобно скулит. Заглянув внутрь трёхметрового колодца, он увидел на дне испуганного пса. Шансов самостоятельно выбраться у него не было, и очевидец позвонил по телефону 112.
Прибыв на вызов, работники 308-й пожарно-спасательной части спустились в колодец по лестнице, подняли животное на поверхность и напоили водой. Убедившись, что пёс не травмирован, его отпустили его на свободу.
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