Подмосковным избирателям на сентябрьских выборах поможет «Служба заботы»
В Единый день голосования в Московской области будет работать «Служба заботы». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Если с каждым днём вопросов о голосовании становится больше, а ответы пока не найдены, на помощь приходит «Служба заботы». Это сервис, с помощью которого по телефону можно узнать о выборах в Подмосковье. Операторы предоставят справочную информацию по выборам депутатов Совета депутатов вашего округа; адреса избирательных участков и графики их работы; порядок подачи заявления о голосовании вне участка; информацию о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование», – рассказали в пресс-службе.Связаться со специалистами можно по бесплатному многоканальному номеру Избирательной комиссии Московской области 8 (800) 550-97-44.
В 2025 году выборы будут проходить с 12 по 14 сентября. В Подмосковье в Единый день голосования жители изберут депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. В Луховицах намечены довыборы на одно вакантное место.
Проголосовать можно будет как на участке, так и в электронной форме. Чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, нужно заполнить заявление на сайте, используя учётную запись от портала госуслуг. Подача заявлений завершится 8 сентября.