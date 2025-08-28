Подмосковным избирателям на сентябрьских выборах поможет «Служба заботы»

28 августа 2025, 19:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Единый день голосования в Московской области будет работать «Служба заботы». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.







«Если с каждым днём вопросов о голосовании становится больше, а ответы пока не найдены, на помощь приходит «Служба заботы». Это сервис, с помощью которого по телефону можно узнать о выборах в Подмосковье. Операторы предоставят справочную информацию по выборам депутатов Совета депутатов вашего округа; адреса избирательных участков и графики их работы; порядок подачи заявления о голосовании вне участка; информацию о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

