«Рамки приличия окончательно стёрлись»: Мария Погребняк осудила мать Авроры Кибы
Мария Погребняк прокомментировала в личном блоге поведение матери Авроры Кибы. Мать девушки на дне рождения дочери отпустила ироничное замечание о её бывшем возлюбленном, Григории Лепсе.
Погребняк заявила, что такой шаг выходит за рамки приличия.
«Это тот самый случай, когда жених ушёл, а поговорить, кроме как о нём, не о чем. <…> И когда его нет, остаётся только мама, которая на празднике дочери публично вспоминает, как называла её возлюбленного «старым», — отметила блогер.Мария убеждена, что это не спонтанная реплика, а намеренная провокация. По её мнению, мать Кибы ведёт «разговоры для общественности», чтобы поддерживать интерес к персоне дочери.
«Рамки приличия окончательно стёрлись», — сделала вывод Погребняк, просмотрев видео.Ранее стало известно, что Григорий Лепс отправил букет бывшей невесте после расставания.