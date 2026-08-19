Россиянам рассказали о деталях проведения выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы
Видео: ЦИК РФ
Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что голосование продлится три дня, а избиратели смогут самостоятельно выбрать наиболее удобный способ участия.
Проголосовать можно будет непосредственно на избирательном участке, дистанционно в электронном формате или на дому. Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». В ЦИК рекомендуют заранее проверить доступ к своему аккаунту, чтобы в дни выборов не возникло проблем с авторизацией.
Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании можно подать до 14 сентября включительно. После регистрации в системе избирателя исключат из списка для очного голосования, поэтому получить бумажный бюллетень на участке он уже не сможет. При этом для самого голосования потребуется повторно авторизоваться на портале «Госуслуги» в период с 18 по 20 сентября и завершить процедуру в электронной системе.
Для граждан, которые во время выборов будут находиться не по месту регистрации, продолжит действовать механизм «Мобильный избиратель». Подать заявление можно с 3 августа по 14 сентября через «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию. Кроме того, с 9 по 14 сентября оформить его можно будет в участковой комиссии.
Возможность проголосовать на дому предусмотрена для граждан, которые не могут самостоятельно посетить участок по состоянию здоровья, из-за инвалидности или в связи с необходимостью ухаживать за другим человеком. Заявления на проведение голосования вне участка будут принимать с 10 сентября до 14:00 20 сентября.
Сохранится и традиционный формат голосования. Избирательные участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Узнать адрес своего участка можно будет на сайте Центральной избирательной комиссии.
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