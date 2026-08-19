Россиянам рассказали о деталях проведения выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы

19 августа 2026, 15:34

Избиратели смогут выбрать один из трёх способов голосования на выборах в сентябре

Видео: ЦИК РФ

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что голосование продлится три дня, а избиратели смогут самостоятельно выбрать наиболее удобный способ участия.