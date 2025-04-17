Уголовное дело возбудили в Люберцах, где ученик ударил учительницу молотком

Фото: пресс-служба ГСУ СКР РФ по МО
В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту возможной халатности сотрудников школы, в результате которых пострадала учительница. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Предварительно установлено, что во время урока в школе 13-летний подросток внезапно и беспричинно напал на учительницу, причинив ей удар молотком в голову. В результате потерпевшую госпитализировали в медучреждение, где ей оказывают помощь», – рассказали в пресс-службе.Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Так как школьник не достиг возраста наступления уголовной ответственности, он будет поставлен на профилактический учет.
Ране сообщалось, что инцидент произошёл в посёлке Мирный. Мальчик 2012 года рождения на уроке ударил преподавателя молотком по голове, когда та стояла спиной к классу и писала задание на доске.
Подросток выбежал из класса и скрылся. Однако полицейские оперативно разыскали его.
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Лора Луганская