В деревне под Клином нашли артиллерийский снаряд

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили у деревни Кленково городского округа Клин, на место была вызвана бригада Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились владельцы земель. Боеприпас они нашли, когда занимались противопожарным опахиванием травы. Прибывшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является 150-миллиметровым артиллерийским снарядом времён ВОВ», — говорится в сообщении.Взрывотехники оценили обстановку и приняли решение уничтожить боеприпас на месте обнаружения, не вывозя на полигон. Что и было сделано при полном соблюдении норм техники безопасности.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса спасли мужчину с инсультом, который оказался заперт в собственной квартире.
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