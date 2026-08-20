В деревне под Клином нашли неразорвавшийся боеприпас времён ВОВ

20 августа 2026, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Проржавевший боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили на участке у частного дома в деревне Папивино под Клином. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили хозяева участка, которые заметили снаряд во время земляных работ.





«На место оперативно прибыли взрывотехники. Они идентифицировали боеприпас как ручную гранату (РГД-33) времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.