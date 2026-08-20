В деревне под Клином нашли неразорвавшийся боеприпас времён ВОВ
Проржавевший боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили на участке у частного дома в деревне Папивино под Клином. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили хозяева участка, которые заметили снаряд во время земляных работ.
«На место оперативно прибыли взрывотехники. Они идентифицировали боеприпас как ручную гранату (РГД-33) времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Гранату поместили в специальный контейнер, отвезли на полигон и там обезвредили, соблюдая технику безопасности.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса ликвидировали пожар в частном доме в Подмосковье и в ходе тушения спасли 90-летнюю женщину.