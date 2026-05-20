В поле под Можайском нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны
Боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили в поле у деревни Некрасовка Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили жители деревни.
«Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпас является 203-миллиметровым артиллерийским снарядом времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Так как снаряд находился в двух километрах от ближайшего населённого пункта, его не увезли на полигон, а обезвредили на месте.
