В Истре восстанавливают тепловой контур в доме после атаки БПЛА ВСУ

20 сентября 2026, 19:09

оригинал Фото: istockphoto/Dragon Claws

В городском округе Истра продолжаются работы по ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ. Сильное повреждение получила квартира в доме №12 на улице Юбилейная.





Зафиксированы повреждения плит перекрытий четвертого этажа, сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.



Переселение запланировано силами муниципалитета — предварительно одной квартиры. Инженерные системы работают в штатном режиме, не повреждены. Тепловой контур будет восстановлен сегодня — до 21:00. Мобилизация от управляющей компании составляет 12 человек.





Напомним, в ночь на 20 сентября Подмосковье оказалось под массированной атакой вражеских беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах региона.