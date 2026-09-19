В Красногорске за выборами наблюдает комиссия ШОС

19 сентября 2026, 15:30

Фото: Кристина Ларина

На избирательный участок в Красногорск прибыла международная комиссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Делегацию из 15 человек возглавляет заместитель Генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.





Члены комиссии знакомятся с тем, как организовано голосование, как работают участки и соблюдаются ли избирательные процедуры.

«Мы приехали, чтобы наблюдать за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», — сообщила Пяо Янфань.

«Например, упрощение экзаменов, ЕГЭ, политика образования и другие сферы», — рассказал Никита.