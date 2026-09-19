В Красногорске за выборами наблюдает комиссия ШОС
На избирательный участок в Красногорск прибыла международная комиссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Делегацию из 15 человек возглавляет заместитель Генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.
Члены комиссии знакомятся с тем, как организовано голосование, как работают участки и соблюдаются ли избирательные процедуры.
«Мы приехали, чтобы наблюдать за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», — сообщила Пяо Янфань.Она отметила, что у ШОС накоплен богатый опыт международного наблюдения: представители организации участвовали примерно в 78 выборах и референдумах, около восьми из них проходили в России. Наблюдатели руководствуются принципами объективности, беспристрастности, открытости и невмешательства во внутренние дела государства. Они изучают национальное законодательство, следят за открытием участков, ходом голосования и подсчётом голосов.
Окончательных выводов комиссия пока не делает — итоговое заявление по результатам наблюдения на выборах в России планируется огласить 21 сентября.
Тем временем на участке голосуют местные жители. Среди них — студент Никита Олейник. Для молодого избирателя выборы — это возможность повлиять на вопросы, напрямую касающиеся его поколения.
«Например, упрощение экзаменов, ЕГЭ, политика образования и другие сферы», — рассказал Никита.По его словам, участие в голосовании даёт и чувство причастности — возможность самому влиять на то, что происходит в стране. Сам процесс, отмечает молодой человек, оказался максимально доступным: участок рядом с домом, всё организовано удобно.