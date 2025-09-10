В Московской области открыли Центр общественного наблюдения за выборами
В Балашихе начал работу Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области. В открытии участвовали члены Общественной палаты Подмосковья и секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.
«В муниципальных округах региона в этом году проходит девять избирательных кампаний. Зарегистрировано 583 кандидата, из них 517 выдвинуты политическими партиями, а 66 – самовыдвиженцы. На 593 участках мы ожидаем более миллиона избирателей. Свыше 72 тыс. человек подали заявки на дистанционное электронное голосование. Этот формат с каждым годом пользуется всё большей популярностью», – рассказал Фурс.В центре будут работать эксперты, юристы, наблюдатели и мониторинговые группы. Они смогут оперативно фиксировать обращения, анализировать ситуацию на избирательных участках и давать комментарии.
В этом году выборы депутатов в Советы депутатов в Московской области проходят 12-14 сентября. Проголосовать могут избиратели Балашихи, Дмитровского, Лыткарина, Молодёжного, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали, а также Луховиц, где планируют довыборы на одно вакантное место.
Всего будут выбраны 196 депутатов.