В Московской области сняли с продажи более 270 кг некачественных ягод

26 сентября 2025, 19:16

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары за восемь месяцев текущего года отобрали более 17 тысяч проб ягод и провели свыше 26 тысяч лабораторных исследований. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Проверка качества ягодной продукции на ярмарках региона включает комплексный анализ. Это оценка внешнего вида, цвета, консистенции и запаха ягод, дозиметрический контроль, радиометрические исследования и тест на содержание нитратов. По итогам проверок с продажи сняли свыше 270 кг ягодной продукции, не соответствующей требованиям», – уточнили в пресс-службе.