В Одинцове волонтёры закрасили несколько сотен граффити наркоторговцев
Активную борьбу с рекламой запрещённых веществ ведут участники движения «Волонтёры Подмосковья» в Одинцовском округе. Регулярные рейды по закрашиванию граффити наркоторговцев проходят уже четыре года, за это время удалось ликвидировать сотни таких «объявлений». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О важности акции «Антиспайс» рассказали в Одинцовском молодёжном центре.
«Надписи с информацией о продаже психоактивных веществ — это не просто вандализм, а реальная угроза жизни и здоровью, особенно для молодёжи, которая может быть вовлечена в употребление опасных веществ. Удаление этих граффити противодействуют распространению наркотиков, поддерживает здоровый образ жизни и формирует активную гражданскую позицию у участников акции», — говорится в сообщении.Акция «Антиспайс» продолжается, к ней могут присоединиться все желающие.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёрского движения. Он включает страхование жизни и здоровья волонтёров во время проведения акций, выплату грантов, помощь в организации мероприятий. Волонтёры также могут рассчитывать на методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.