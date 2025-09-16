В Одинцове волонтёры закрасили несколько сотен граффити наркоторговцев

16 сентября 2025, 17:05

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Активную борьбу с рекламой запрещённых веществ ведут участники движения «Волонтёры Подмосковья» в Одинцовском округе. Регулярные рейды по закрашиванию граффити наркоторговцев проходят уже четыре года, за это время удалось ликвидировать сотни таких «объявлений». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





О важности акции «Антиспайс» рассказали в Одинцовском молодёжном центре.





«Надписи с информацией о продаже психоактивных веществ — это не просто вандализм, а реальная угроза жизни и здоровью, особенно для молодёжи, которая может быть вовлечена в употребление опасных веществ. Удаление этих граффити противодействуют распространению наркотиков, поддерживает здоровый образ жизни и формирует активную гражданскую позицию у участников акции», — говорится в сообщении.