В ОПМО призвали не придавать межнациональный подтекст трагедии в Электростали
Доктор юридических наук, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Московской области Алексей Галоганов призвал не придавать межнациональный подтекст трагедии в Электростали.
Он подчеркнул, что подобные интерпретации искажают суть инцидента и провоцируют рост напряженности в обществе.
«Это может разделить общество, сея раздор и еще больше конфликтов. Не поддавайтесь на провокации», — заявил Галоганов.Он напомнил, что достоверная информация о ходе расследования публикуется только официальными ведомствами, в первую очередь — СК РФ.
Напомним, в Электростали между пассажирами рейсового автобуса на фоне личной неприязни возник конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из молодых людей нанес ножевое ранение 18-летнему парню, от которого тот позже скончался. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого уже задержали, он признал вину.