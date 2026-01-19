В ОПМО призвали не придавать межнациональный подтекст трагедии в Электростали

19 января 2026, 21:21

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Доктор юридических наук, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Московской области Алексей Галоганов призвал не придавать межнациональный подтекст трагедии в Электростали.





Он подчеркнул, что подобные интерпретации искажают суть инцидента и провоцируют рост напряженности в обществе.

«Это может разделить общество, сея раздор и еще больше конфликтов. Не поддавайтесь на провокации», — заявил Галоганов.