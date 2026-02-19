В Подмосковье начали тестировать автоматизированную систему «Выборы» 2.0

19 февраля 2026, 17:16

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области стартовала общероссийская тренировка по использованию ГАС «Выборы» версии 2.0. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.





В регионе проверят готовность системы и избирательных комиссий к выборам депутатов Госдумы девятого созыва, другим совмещённым выборам и референдумам, которые состоятся осенью этого года.



С 16 февраля по 10 марта пройдёт подготовительный этап. Основной стартует 11 марта и завершится 30 апреля. Заключительный этап намечен на 4-15 мая.

«Систему ГАС «Выборы» версии 2.0 внедрили в постоянную эксплуатацию 6 февраля этого года. В прошлом году в Подмосковье её успешно протестировала в режиме опытной эксплуатации. С помощью такой системы проведено 10 избирательных кампаний, обработано 828 протоколов УИК, внесена информация о 680 кандидатах. В Регистр участников избирательного процесса добавили свыше 1,1 млн записей об изменении данных избирателей», – рассказали в пресс-службе.