В Подмосковье перед закрытием купального сезона напомнили о безопасности на воде

18 августа 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели профилактические рейды на водоёмах городского округа Ступино и муниципального округа Серебряные Пруды. Об этом рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.





Мероприятия были направлены на предотвращение несчастных случаев. Во время рейдов спасатели вели разъяснительные беседы с отдыхающими и напоминали правила безопасного поведения на воде.

«Обратили внимание граждан на то, что купаться разрешено только в специально оборудованных местах, где дно проверено и очищено, а на берегу дежурят готовые прийти на помощь спасатели. Не следует нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, подплывать к моторным лодкам. Опасно использовать надувные матрасы и круги при сильном ветре или течении. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра», – сказал заместитель начальника территориального управления №13 Мособлпожспаса Эдуард Морозов.