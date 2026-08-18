В Подмосковье перед закрытием купального сезона напомнили о безопасности на воде
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели профилактические рейды на водоёмах городского округа Ступино и муниципального округа Серебряные Пруды. Об этом рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.
Мероприятия были направлены на предотвращение несчастных случаев. Во время рейдов спасатели вели разъяснительные беседы с отдыхающими и напоминали правила безопасного поведения на воде.
«Обратили внимание граждан на то, что купаться разрешено только в специально оборудованных местах, где дно проверено и очищено, а на берегу дежурят готовые прийти на помощь спасатели. Не следует нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, подплывать к моторным лодкам. Опасно использовать надувные матрасы и круги при сильном ветре или течении. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра», – сказал заместитель начальника территориального управления №13 Мособлпожспаса Эдуард Морозов.
Спасатели подчеркнули, что сейчас даже в тёплые дни вода начинает остывать, и резкие перепады температур могут вызвать судороги и переохлаждение.
Они также раздали отдыхающим памятки с полезной информацией и напомнили, что в случае возникновения опасной ситуации нужно немедленно звонить по единому номеру службы спасения 112.