В Подмосковье рецидивист зарезал родную сестру

24 февраля 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

43-летнего ранее судимого жителя деревни Мокрое Можайского округа задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.





Установлено, что мужчина поругался со своей родной сестрой, схватил нож и ударил её несколько раз в шею и спину.





«От полученных ран женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.