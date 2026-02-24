В Подмосковье рецидивист зарезал родную сестру
43-летнего ранее судимого жителя деревни Мокрое Можайского округа задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Установлено, что мужчина поругался со своей родной сестрой, схватил нож и ударил её несколько раз в шею и спину.
«От полученных ран женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее его уже судили за убийство. Теперь обстоятельства дела выясняет Можайский отдел Следственного комитета РФ.
