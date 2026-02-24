Достижения.рф

В Подмосковье рецидивист зарезал родную сестру

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

43-летнего ранее судимого жителя деревни Мокрое Можайского округа задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.



Установлено, что мужчина поругался со своей родной сестрой, схватил нож и ударил её несколько раз в шею и спину.

«От полученных ран женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее его уже судили за убийство. Теперь обстоятельства дела выясняет Можайский отдел Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что в Дербенте 40-летняя женщина возила в коляске по улицам города мёртвую годовалую девочку. Полицейским женщина рассказала, что это её дочь, которая умерла от голода.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0