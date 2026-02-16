В Подольске поймали мужчину, грабившего пожилых женщин
Мужчину, который на улице отбирал сумки у пожилых женщин, задержали полицейские городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявления о нападении подали три 78-летние жительницы Подольска.
«Они рассказали, что в сумках находились личные вещи, продукты и деньги. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.В результате оперативно-разыскных действий злоумышленника удалось поймать. Оказалось, что это приезжий из Ростовской области. Против него завели уголовное дело по статье «Грабёж» и оставили под стражей до суда. Сейчас следователи проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга ударила ножом сожителя, который плохо отозвался о сделанном ею ремонте.