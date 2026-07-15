В Шатуре пенсионер отправился собирать чернику в лесу и заблудился

15 июля 2026, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

71-летнему мужчине, потерявшемуся в лесу во время сбора черники, помогли найти дорогу спасатели. Инцидент произошёл в районе посёлка Осаново-Дубовое округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил знакомый потерявшегося пенсионера. Он рассказал, что они с приятелем отправились за черникой на мотоциклах. Заехав на лесную просеку, они оставили там технику и разошлись в разные стороны. А потом приятель позвонил и признался, что потерял ориентиры и не может вернуться.





«Спасатели сразу выехали в район поиска. Там они связались с потерявшимся, уточнили его координаты, сориентировали на местности по солнцу и объяснили, в какую сторону идти», — говорится в сообщении.