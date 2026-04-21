В Волоколамске нашли три боеприпаса времён Великой Отечественной войны
Три боеприпаса, которые много десятилетний пролежали в земле, обнаружили у двух деревень в Волоколамском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Сначала с сообщением об опасных находках в единую службу спасения «Система-112» позвонили лесники, заметившие снаряды рядом с деревней Ядрово, а затем поступил звонок от жителей деревни Утишево.
«Прибыв по указанным адресам, специалисты увидели два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда и ручную гранату РГД-33 времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Боеприпасы поместили в специальный контейнер, вывезли на полигон и там уничтожили с соблюдением всех правил техники безопасности.
