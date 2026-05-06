В Воскресенске муж ранил ножом заявившую о разводе супругу
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
41-летнего мужчину, который напал с ножом на свою жену, задержали в Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в квартире на Рабочей улице.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что конфликт произошёл из-за бракоразводного процесса. Агрессивный мужчина схватил нож, несколько раз ударил им супругу, а затем и себя», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали нападавшего и помогли бригаде медиков на месте стабилизировать состояние раненых, а затем переместить их в машину скорой помощи для госпитализации.
