В Воскресенске вытащили из шкафа мужчину, избившего сожительницу
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
41-летнего жителя Луховиц, избившего сожительницу и угрожавшего ей убийством, задержали в Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в квартире одного из домов на Коломенской улице.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что 39-летняя жительница Воскресенска и её любовник выпивали вместе. В ходе застолья они поругались, и мужчина ударил женщину несколько раз кулаком по голове и угрожал убийством», — говорится в сообщении.Агрессор попытался спрятаться от сотрудников Росгвардии в шкафу, однако его вытащили оттуда и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что врача больницы №2 в Тюмени выволокли из кабинета и избили после того, как он попросил дождаться приёма по очереди.