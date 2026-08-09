В Зарайске стартовал IV фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

09 августа 2026, 17:27

Фото: Станислав Орлов

8 августа в Зарайском кремле стартовал IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Проект продлится до 13 сентября и реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.







В этом году проект «Перезагрузка» собрал более 50 художников, исследователей, музейных работников и местных жителей вокруг темы «Русский Восток: сквозь время и шелка». Мероприятия пройдут в арт-пространстве «ЦЕХЪ», Доме Мачтета, музее-заповеднике и городской среде.



За четыре года «Перезагрузка» превратилась в один из крупнейших региональных фестивалей. С 2023 года в нём приняли участие более 100 художников, а мероприятия посетили свыше 50 тысяч человек.



Ключевым событием станет выставка «Русский Восток: сквозь время и шелка». Под «Востоком» здесь подразумевается образ культурного взаимодействия. Через Зарайск на протяжении веков проходили торговые пути, по которым привозили ткани, технологии и традиции.



Экспозиция оформлена как караван-сарай: 12 павильонов вокруг центральной площади посвящены археологии, династии Рёдерсов, фабрике «Красный Восток», керамике и гастрономии. Каждый раздел подготовлен в сотрудничестве с местными специалистами — археологами, орнитологом, краеведами и предпринимателями. Заключительная инсталляция будет собрана из семейных архивов и предметов, предоставленных жителями.



В этом году международная арт-резиденция впервые объединила художников из России, Египта и Узбекистана. Итогом их совместной работы станет специальный проект в Доме Мачтета.



