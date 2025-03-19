В Жуковском осудили мошенницу, едва не укравшую у пенсионерки 1,7 млн рублей

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В Подмосковье вынесли приговор 21-летней девушке, пытавшейся мошенническим путём похитить деньги у пожилой жительницы Жуковского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры городского округа.
«Для хищения денежных средств пожилых граждан девушка вступила в преступную группу. Неизвестный позвонил 81-летней жительнице Жуковского, представился директором АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» и сообщил, что той необходимо передать все имеющиеся деньги курьеру для их сохранения. При получении денежных средств обвиняемую задержали полицейские», – рассказали в пресс-службе.По оценке надзорного ведомства, в случае доведения преступного умысла до конца потерпевшей был бы причинён ущерб на 1,7 млн рублей.
Суд назначил мошеннице наказание в виде года лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима.
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