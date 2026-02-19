В Жуковском задержали двух курьеров мошенников, обманувших пенсионерку
Сотрудники уголовного розыска Жуковского задержали двоих москвичей, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
78-летней местной жительнице на стационарный телефон позвонил неизвестный и под предлогом замены домофона попросил продиктовать номер СНИЛС. После этого разговор прекратился.
«На следующий день с пенсионеркой связалась девушка, которая представилась сотрудницей Росфинмониторинга. Она убедила гражданку, что мошенники завладели её данными, получили доступ к банковским счетам женщины и собираются перевести деньги на финансирование ВСУ. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, потерпевшей якобы было нужно собрать все имеющиеся дома накопления и передать курьеру для «декларирования». В итоге пенсионерка отдала 470 000 рублей приехавшему «работнику службы инкассации». Догадавшись об обмане, жительница обратилась в полицию», – пояснила Петрова.Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. После изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали по месту жительства подозреваемого – 19-летнего москвича, выполнявшего в преступной схеме роль курьера.
«Молодой человек пояснил, что в декабре нашёл в одном из мессенджеров подработку. В его обязанности входило забирать деньги по адресам, указанным работодателем, и передавать другому курьеру или отвозить в криптообменник. Деньги потерпевшей он отвёз в столицу и передал незнакомому мужчине, оставив себе 7000 рублей в качестве вознаграждения», – отметила представитель подмосковной полиции.Позднее оперативники задержали ранее судимого 28-летнего соучастника. В ходе обыска в его съёмной квартире обнаружили и изъяли семь банковских карт, два мобильных телефона, планшет и ноутбук. Задержанный признался, что получал деньги у других курьеров и переводил их кураторам через личный криптокошелёк, а себе оставлял 1% от суммы.
Одного участника группы суд заключил под стражу, второго – под домашний арест. Причинённый пенсионерке ущерб возмещён полностью.