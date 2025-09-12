В России с пятницы по воскресенье пройдет Единый день голосования
Прямые выборы губернаторов в 20 регионах России и выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах федерации, а также ряд других кампаний пройдут в Единый день голосования. Мероприятия будут проводиться с 12 по 14 сентября. Об этом пишет РИА Новости.
Прямые выборы губернаторов проводятся в Республиках Коми, Татарстан, Чувашия, в Севастополе, на Камчатке, в Краснодарском и Пермском краях, а также в Иркутской, Курской, Костромской, Новгородской, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Брянской, Тамбовской, Калужской, Ленинградской, Оренбургской областях и в Еврейской автономной области (ЕАО).
Избирательные участки будут работать максимальные три дня в 37 регионах, в еще одном регионе — два дня, а в остальных голосование пройдет только в воскресенье, 14 сентября, в Единый день голосования. Эту информацию предоставили в Telegram-канале «ЦИК России».
Всего в 81 регионе страны проведут около 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня. Граждане смогут проголосовать как очно, так и онлайн — дистанционное электронное голосование в 2025 году пройдет в 24 субъектах РФ, заявки на ДЭГ подали более 1,7 миллиона человек.
В Подмосковье в Единый день голосования жители изберут депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. В Луховицах намечены довыборы на одно вакантное место.