В России с пятницы по воскресенье пройдет Единый день голосования

12 сентября 2025, 02:45

Фото: iStock/Rawpixel

Прямые выборы губернаторов в 20 регионах России и выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах федерации, а также ряд других кампаний пройдут в Единый день голосования. Мероприятия будут проводиться с 12 по 14 сентября. Об этом пишет РИА Новости.





Прямые выборы губернаторов проводятся в Республиках Коми, Татарстан, Чувашия, в Севастополе, на Камчатке, в Краснодарском и Пермском краях, а также в Иркутской, Курской, Костромской, Новгородской, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Брянской, Тамбовской, Калужской, Ленинградской, Оренбургской областях и в Еврейской автономной области (ЕАО).



Избирательные участки будут работать максимальные три дня в 37 регионах, в еще одном регионе — два дня, а в остальных голосование пройдет только в воскресенье, 14 сентября, в Единый день голосования. Эту информацию предоставили в Telegram-канале «ЦИК России».



Всего в 81 регионе страны проведут около 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня. Граждане смогут проголосовать как очно, так и онлайн — дистанционное электронное голосование в 2025 году пройдет в 24 субъектах РФ, заявки на ДЭГ подали более 1,7 миллиона человек.



