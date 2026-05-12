Житель округа Ступино изрезал ножом своего 85-летнего отца

12 мая 2026, 13:14

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 45-летнего жителя округа Ступина по подозрению в нападении на 85-летнего отца. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Инцидент произошёл в одном из домов деревни Ольховка под Ступиным.





«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что отец и сын выпивали вместе. В ходе застолья они поругались, и сын несколько раз ударил родственника ножом по разным частям тела», — говорится в сообщении.