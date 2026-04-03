Жительница Можайска отдала мошенникам 3 млн рублей по кодовому слову «наука»

03 апреля 2026, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Можайский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор Вячеславу Малышеву. Его признали виновным в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





Установлено, что подсудимый вступил с другими участниками группы в преступный сговор, чтобы извлекать прибыль путём обмана граждан дистанционным способом.

«В августе 2025 года участники группы неоднократно связывались с потерпевшей через мессенджер. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, они сообщили женщине, что она является пособником в финансировании терроризма, и ей необходимо задекларировать имеющиеся деньги. Процедура декларирования заключалась в передаче средств курьеру, роль которого исполнял подсудимый», – пояснили в надзорном ведомстве.