Жительница Можайска отдала мошенникам 3 млн рублей по кодовому слову «наука»
Можайский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор Вячеславу Малышеву. Его признали виновным в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Установлено, что подсудимый вступил с другими участниками группы в преступный сговор, чтобы извлекать прибыль путём обмана граждан дистанционным способом.
«В августе 2025 года участники группы неоднократно связывались с потерпевшей через мессенджер. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, они сообщили женщине, что она является пособником в финансировании терроризма, и ей необходимо задекларировать имеющиеся деньги. Процедура декларирования заключалась в передаче средств курьеру, роль которого исполнял подсудимый», – пояснили в надзорном ведомстве.По указаниям злоумышленников потерпевшая обналичила деньги и передала на улице три миллиона рублей подсудимому, назвавшему кодовое слово «наука».
С учётом позиции гособвинителя суд приговорил Малышева к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации материального вреда в размере трёх миллионов рублей.