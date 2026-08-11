Жителям Подмосковья рассказали о деталях проведения выборов в сентябре
Фото: пресс-служба ЦИК РФ
Выборы депутатов Госдумы РФ IX созыва и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Жители Подмосковья смогут выбрать удобный формат голосования: прийти на избирательный участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или проголосовать на дому. В эти же дни муниципальные выборы состоятся в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.
Трехдневный формат голосования утвердила Центральная избирательная комиссия. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, он делает участие в выборах более удобным для граждан и одновременно является дополнительной мерой безопасности. Единый день голосования — 20 сентября — ранее установил указом президент России Владимир Путин.
Избирательные участки в Московской области будут работать все три дня с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня потребуется паспорт. Граждане, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не могут прийти на участок, смогут проголосовать дома. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию с устным или письменным заявлением. Подать его можно с 10 сентября и до 14:00 20 сентября.
Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и предварительная регистрация в системе в установленные сроки. В большинстве регионов заявление можно будет подать с 3 по 14 сентября. Электронное голосование также пройдет с 18 по 20 сентября. При возникновении технических проблем избиратель сможет обратиться в территориальную избирательную комиссию. При этом зарегистрированный для ДЭГ гражданин сможет прийти на участок лично, если ранее не отдал электронный голос.
Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе. Из 450 депутатских мандатов 225 распределят между победителями в одномандатных округах, еще 225 — между политическими партиями по федеральным партийным спискам. В избирательной кампании участвуют 17 партий, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и другие политические объединения.
В Московскую областную думу предстоит избрать 50 депутатов. Половину мандатов — 25 — получат победители в одномандатных округах, еще 25 мест распределят между кандидатами из территориальных партийных списков. Таким образом, избиратели смогут проголосовать как за конкретного кандидата, так и за политическую партию.
Одновременно с федеральными и региональными выборами муниципальные кампании пройдут в четырех городских округах Московской области — Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.
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