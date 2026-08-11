Жителям Подмосковья рассказали о деталях проведения выборов в сентябре

11 августа 2026, 13:04

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы депутатов Госдумы РФ IX созыва и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Жители Подмосковья смогут выбрать удобный формат голосования: прийти на избирательный участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или проголосовать на дому. В эти же дни муниципальные выборы состоятся в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.