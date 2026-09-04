10 партий примут участие в выборах в Госдуму в 2026 году

04 сентября 2026, 16:29

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

В России с 18 по 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы IX созыва. Одновременно в регионах пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.