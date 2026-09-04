10 партий примут участие в выборах в Госдуму в 2026 году
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
В России с 18 по 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы IX созыва. Одновременно в регионах пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Московской областной думы.
Депутаты Госдумы будут избираться по смешанной системе: 225 мандатов распределят по партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах. Всего сформировано 225 округов, включая семь в новых регионах: три в ДНР, два в ЛНР и по одному в Запорожской и Херсонской областях.
В выборах в Госдуму примут участие 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».
Проголосовать можно будет на участке, дистанционно или на дому. ДЭГ будет доступно в 33 регионах, а заявление на участие необходимо подать через «Госуслуги» до 23:59 14 сентября. Для голосования на участке потребуется паспорт.
В Московской области выборы Мособлдумы также пройдут с 18 по 20 сентября. Голосование организуют и за рубежом — участки планируется открыть более чем в 150 странах.
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