Фото: сайт Белого дома
Президент Соединённых Штатов Джо Байден пятницу, 7 июня, проведет встречу с Владимиром Зеленским. Встреча состоится во Франции, об этом сообщил Белый Дом.
Согласно официальному графику американского главы, Байден и Зеленский встретится в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.
Байден с женой находится в турне по Франции, где, в частности, участвует в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Российская Федерация при этом не была приглашена на празднование.
Ранее Байден признался, что российский президент Владимир Путин беспокоит его уже 40 лет.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов раскрыл, нажмёт ли Байден ядерную кнопку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей
США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»
Байден с женой находится в турне по Франции, где, в частности, участвует в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Российская Федерация при этом не была приглашена на празднование.
Ранее Байден признался, что российский президент Владимир Путин беспокоит его уже 40 лет.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов раскрыл, нажмёт ли Байден ядерную кнопку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей
США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»
Алина Юрчак