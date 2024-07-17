Трамп: Джо Байден привёл к сближению России и Китая

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Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg заявил, что президент Джо Байден способствовал сближению России и Китая.
«Три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло. Это произошло из-за того, что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай начать сотрудничать. Они стали ближе. Затем они приняли в свой круг Иран, а потом — Северную Корею. Больше никто им не нужен», — поделился Трамп.
Джо Байден предупредил о возможной ядерной катастрофе в ближайшие пять месяцев из-за некомпетентности своего управления. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата в президенты вместо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Трампом. На практике сложно исключить победившего на первичных выборах кандидата, если он сам не откажется от участия в гонке.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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Мира Полтева