Байден назвал условие для выхода из президентской гонки

Фото: РИА Новости / Стрингер
Президент Соединённых Штатов Джо Байден в интервью телеканалу BET сказал, что выйдет из президентской гонки, если медики обнаружат у него проблемы со здоровьем.
До этого американский лидер заявлял, что состояние его здоровья не нуждается в дополнительных проверках, но он готов к ним, если врачи потребуют.
Вторые дебаты Байдена и Трампа по плану должны состояться 10 сентября. Выборы президента Америки пройдут 5 ноября 2024 года.
Ранее Байден заявил, что фраза «в яблочко» по отношению к покушению на Дональда Трампа была ошибкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос про выход из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа по плану должны состояться 10 сентября. Выборы президента Америки пройдут 5 ноября 2024 года.
Ранее Байден заявил, что фраза «в яблочко» по отношению к покушению на Дональда Трампа была ошибкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак