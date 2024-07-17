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Байден назвал условие для выхода из президентской гонки

Байден заявил, что может выйти из гонки, если у него будут проблемы со здоровьем
17 июля 2024, 06:54
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден в интервью телеканалу BET сказал, что выйдет из президентской гонки, если медики обнаружат у него проблемы со здоровьем.
До этого американский лидер заявлял, что состояние его здоровья не нуждается в дополнительных проверках, но он готов к ним, если врачи потребуют.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос про выход из гонки.


Вторые дебаты Байдена и Трампа по плану должны состояться 10 сентября. Выборы президента Америки пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее Байден заявил, что фраза «в яблочко» по отношению к покушению на Дональда Трампа была ошибкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гонки
#медики
#джо джозеф байден
ФСБ обнародовала показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве
ФСБ рассекретила показания генерала вермахта о преступлениях на территории СССР
17 июля 2024, 06:26

Фото: istock / aarrows

Федеральная служба безопасности обнародовала показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, подписавшего порядка 125 приговоров к казни. Материалы опубликованы на сайте ведомства.
Эрдмансдорф оказался в плену вместе со своим штабом в 1944 году во время проведения Могилевской наступательной операции Красной армии. В ходе следствия в Минске он дал детальные показания о своем участии в войне против Советского Союза.

На допросе генерал признался, что лично утвердил 120–125 смертных приговоров, которые были вынесены тайной полевой полицией гражданам СССР, имеющим связь с партизанами. Людей расстреляли, а трупы сожгли.

Он также заявил, что по указанию сверху отдавал приказы о вывозе молодого населения СССР в Германию на принудительные работы, а также приказы о карательных акциях в от ношении мирных граждан из-за активности партизан.

Ранее ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ссср
#операции
#служба
#фсб
#германия
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В МИД заявили о карт-бланше Зеленскому от США
МИД: США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение новых ударов по России
17 июля 2024, 06:15

Фото: istock / ValleraTo

Соединённые Штаты дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по российской территории. Такое заявление сделала глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.
Как утверждает дипломат, в Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести РФ «стратегическое поражение», а затем «отсидеться в безопасности за океаном».

«Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — считает Полищук.
Дипломат добавил, что без всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась военными экспертами США, осуществлявшими целенаведение с применением барражировавшем в том районе БПЛА Пентагона.

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#сша
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В США заявили о живущих в аду украинцах
Макгрегор: украинцы живут в аду, созданном для них политическим классом США
17 июля 2024, 05:18

Фото: istock / boytsov

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Америки. Своё мнение он озвучил в социальной сети X.
«Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона», — подчеркнул экс-советник.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение Североатлантического альянса пообещать Украине членство в блоке вместо проработки мирного урегулирования конфликта является худшим из возможных решений.

Как заявил Пол, что вместо работы над достижением урегулирования конфликта путем переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Джо Байдена, «обеспечит продолжение бойни на Украине»

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#сша
#мнение
#сво
#украина
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США ответили на предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине
Госдеп отверг требование России устранить причины кризиса на Украине
17 июля 2024, 03:55

Фото: istock / Ruma Aktar

Официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине.
«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. (...) Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — заявил Миллер в ходе брифинга, Трансляция которого велась YouTube-канале ведомства.
Как утверждает Миллер, то, что российская сторона воспринимает как угрозу, фактически якобы является «демократией, функционирующей на ее границах». Исходя из этого, Вашингтон отверг точку зрения Москвы и планирует продолжать сотрудничать с Украиной с целью достижения «справедливого и прочного мира» дипломатическим путем.

Ранее Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд в Совбезе ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Худшее решение»: В США назвали главную ошибку НАТО
Сенатор Пол: Главная ошибка НАТО — приглашать Украину
17 июля 2024, 03:29

Фото: istock / Michele Ursi

Решение Североатлантического альянса пообещать Украине членство в блоке вместо проработки мирного урегулирования конфликта является худшим из возможных решений. Такое заявление сделал американский сенатор Рэнд Пол в материале для издания The American Conservative.
«… Настойчивые требования НАТО о том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулируют Россию продолжать конфликт. Вместо того, чтобы работать над достижением урегулирования путем переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, обеспечит продолжение бойни на Украине», — заявил Пол.
Как утверждает сенатор, приглашать другие государства в НАТО можно только если это повысит безопасность нынешних членов. Присоединение Украины вызвало бы прямо противоположный результат, а также повысило риск прямого столкновения альянса и РФ.

Он отметил, что война против России ради Украины не входит в интересы США, а перспектива вступления страны в блок является «худшим из возможных решений»

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Медведев рассказал о возможном вступлении России в НАТО
Медведев: Россия могла вступить в НАТО после распада Советского Союза
17 июля 2024, 02:28

Дмитрий Медведев

После распада СССР у России была возможность сблизиться с Западом, включая вступление в НАТО. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «АиФ».
По словам зампреда СБ, принятие в Североатлантический альянс не было гарантировано, и иллюзии об этом рассеялись во время событий в Югославии и бомбардировки Белграда.

Тем не менее, добавил политик, «в тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий». При этом, как считает Медведев, РФ бы в любом случае не приняли в НАТО.

Ранее Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО
17 июля 2024, 02:04

Фото: сайт Кремля

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и его понимание причин спецоперации на Украине.
Медведев пригласил музыканта выступить с концертами перед бойцами ВС РФ.

«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул политик в разговоре с изданием «Аргументы и факты».
Ранее Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уже победил в предвыборной гонке, если его не убьют. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп намерен отменить санкции против России после возвращения в Белый дом
Трамп заявил, что не является сторонником антироссийских санкций
17 июля 2024, 01:52

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью изданию Bloomberg заявил, что не является сторонником санкций против России.
«Я не люблю санкции», — прокомментировал он политику нынешней администрации Белого дома в отношении РФ.
Издание уточняет, что бывший американский лидер дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток «наказать» РФ за СВО на Украине.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на государственно несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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#дональд трамп
#сво
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В ЕС заявили о невозможности обсуждения Украины без участия Киева
Глава Евросовета Мишель: дискуссии по Украине невозможны без участия Киева
17 июля 2024, 01:31

Фото: РИА Новости / Игорь Егоров

Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что любые дискуссии по перемирию на Украине невозможны без непосредственного участия Киева. Об этом пишет Reuters.
«Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины», — заявил глава Евросовета.
До этого немецкой издание Bild сообщало о том, что Орбан в письме Мишелю допустил, что в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах бывший глава Белого дома и кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также призвал возобновить дипломатические отношения с РФ и начать переговорный процесс с Китаем о конференции по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Венгрию хотят лишить голоса в ЕС из-за поездок Орбана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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