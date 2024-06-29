Байден прокомментировал свое выступление на дебатах с Трампом

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Президент США Джо Байден прокомментировал свое выступление на дебатах со своим политическим соперником Дональдом Трампом на президентских выборах и признал, что оно не прошло успешным образом, информирует NBC.
«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю – я знаю, как говорить правду!» – объявил американский лидер.
По словам главы Белого Дома, если тебя сбивают с ног, необходимо вставать и двигаться вперед.
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Напомним, что выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден, в свою очередь, ни разу.
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов