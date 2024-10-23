Белта: выборы президента в РБ состоятся 26 января 2025 года

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Выборы белорусского лидера состоятся в январе следующего года. Как пишет Белта, запланированная дата для голосования 26 января.
«Такое решение принято на заседании палаты представителей», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко поучаствует в саммите объединения БРИКС в Казани, который посетит в рамках рабочего визита. Как уточнили в пресс-службе Лукашенко, политику предстоит обсуждение актуальной международной проблематики, а также укрепление сотрудничества в формате объединения.
Кроме того, Лукашенко запланировал широкую программу, связанную с международными контактами.
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Никита Кротов