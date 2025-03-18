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Bloomberg: Британия и ЕС обсудят конфискацию замороженных активов РФ

Фото: iStock/emarto

Фото: iStock/emarto

На встрече 18 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас обсудят конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.
Стороны проведут диалог о том, как именно можно обеспечить правильное юридическое и финансовое основание для изъятия замороженных активов России. При этом ранее Financial Times сообщало о возросшем интересе иностранных инвесторов к российским облигациям. Поводом для этого стало ожидание того, что американский президент Дональд Трамп ослабит санкции в отношении РФ.

Французский лидер Эммануэль Макрон уже поручал своему правительству рассмотреть возможные последствия изъятия российских активов. Сейчас в республике находится 230 миллиардов евро, принадлежащих РФ.

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Израильский обстрел сектора Газа во вторник привел к гибели свыше 200 человек
18 марта 2025, 06:08

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Более 200 человек погибли в результате массового обстрела сектора Газа со стороны Израиля в ночь на 18 марта. Об этом власти анклава рассказали каналу Al Aqsa.
«Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 18 марта Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа. О решении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху возобновить операцию против членов ХАМАС сообщило издание Axios.

Как оказалось, Израиль заранее предупредил США о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа. С 19 января по 1 марта между сторонами действовал режим прекращения огня.

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PRESS TV: из-за ударов Израиля по сектору Газа погибло до 130 человек
18 марта 2025, 05:30

Фото: iStock/chameleonseye

В ночь на 18 марта из-за массированных ударов Израиля по сектору Газа погибло до 130 человек. Об этом сообщает PRESS TV.
В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ нанес массированные авиаудары по объектам ХАМАС. Как оказалось, Израиль заранее уведомил США о возобновлении операции в секторе Газа.

Из-за нанесения ударов движение ХАМАС заявило, что тем самым Израиль подвергает заложников опасности и обрекает их на «неизвестную судьбу».

С 19 января по 1 марта между сторонами действовал режим прекращения огня. Во время этого страны обменивали израильских заложников на палестинских заключенных.

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#сектор газа
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Трамп лишил сына и дочь Байдена охраны со стороны Секретной службы
18 марта 2025, 04:13

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel

Президент США Дональд Трамп лишил детей экс-главы государства Джо Байдена охраны со стороны Секретной службы. Об этом нынешний американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Хантер Байден пользовался защитой Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивалось налогоплательщиками Соединенных Штатов. В этой группе целых 18 человек, что просто смешно!.. Аналогичным образом, Эшли Байден, у которой 13 агентов, будет исключена из списка» ,— заявляет Трамп.

Согласно американскому законодательству, бывшие президенты и их супруги на протяжении всей жизни охраняются Секретной службой. При этом ближайшим родственникам экс-лидеров страны, которым старше 16 лет, защита не предоставляется.

Ранее Трамп назвал недействительными указы Байдена о помиловании.

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Трамп: многие договоренности по Украине уже согласованы, но некоторые нет
18 марта 2025, 03:06

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, многие из договоренностей по украинскому конфликту уже согласованы, но некоторые из них еще нет. Об этом американский лидер написал в соцсети Тruth Social.
«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — пишет Трамп.

Помимо этого глава США отметил, что очень ждет предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Диалог между лидерами государств состоится во вторник, 18 марта.

Ранее Трамп заявлял о своей уверенности в том, что Россия заключит 30—дневное перемирие с Украиной.

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#россия
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Рубио заявил, что до заключения мира на Украине еще далеко
18 марта 2025, 01:55

Фото: iStock/sandsun

По словам Госсекретаря США Марко Рубио, до заключения мира на Украине еще далеко. Об этом он сказал в интервью радиостанции Fox News.
«Мы не близки к миру. Нам ещё над многим предстоит поработать, но мы ближе, чем были две недели назад», — сказал Рубио.

При этом американский Госсекретарь уточнил, что процесс к достижению мира продвинулся, а участники стали ближе к урегулированию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании всех сторон заключить 30—дневное перемирие на Украине. Это он сказал перед телефонным разговором с российским лидером ВЛадимиром Путиным, который пройти 18 марта.

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