Bloomberg: Британия и ЕС обсудят конфискацию замороженных активов РФ

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На встрече 18 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас обсудят конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.
Стороны проведут диалог о том, как именно можно обеспечить правильное юридическое и финансовое основание для изъятия замороженных активов России. При этом ранее Financial Times сообщало о возросшем интересе иностранных инвесторов к российским облигациям. Поводом для этого стало ожидание того, что американский президент Дональд Трамп ослабит санкции в отношении РФ.
Французский лидер Эммануэль Макрон уже поручал своему правительству рассмотреть возможные последствия изъятия российских активов. Сейчас в республике находится 230 миллиардов евро, принадлежащих РФ.
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Французский лидер Эммануэль Макрон уже поручал своему правительству рассмотреть возможные последствия изъятия российских активов. Сейчас в республике находится 230 миллиардов евро, принадлежащих РФ.
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Иван Мусатов